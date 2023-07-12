Теперь обращение по определению предприятий критически важными должно быть рассмотрено в течение 10 дней.

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, регулирующее вопросы бронирование военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

В частности, расширен перечень сфер, работники которых могут быть забронированы, и установлены четкие сроки рассмотрения государственными органами обращений предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важными, сообщает Министерство экономики.

Первый вице-премьер – министр-министр экономики Юлия Свириденко отметила, что во время встреч с бизнесом звучали неоднократные жалобы на промедление государственных органов с рассмотрением обращений по определению предприятий критически важными. Это влияло на деятельность субъектов хозяйствования, мешало бизнесу планировать свою работу.

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"Бюрократической волоките в вопросах бронирования будет положен конец. Сегодняшним решением правительство установило предельные сроки рассмотрения: обращение предприятий, учреждений и организаций должно быть рассмотрено в срок до 10 рабочих дней с момента получения", – сказала Свириденко.

Кроме того, принятые правительством изменения предусматривают, что суммы ЕСВ отныне будут учитываться в одном из критериев для определения предприятия критически важным: этот критерий предусматривает уплату предприятием в течение отчетного налогового года налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму более 1,5 млн евро.

Также предприятия ветеринарной медицины, казенные предприятия пробирного контроля и так далее могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям. Кроме этого, предусматривается применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и в государственных органах.

Бронирование военнообязанных во время военного положения - что надо знать

В январе 2023 года Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных во время военного положения и принцип определения предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Критически важное предприятие может забронировать военнообязанных работников двумя способами: по списку профессий или по списку сотрудников. Одно предприятие может забронировать до 50% сотрудников. В некоторых случаях бронирование военнообязанного не освобождает его от военной службы во время военного положения.

Для признания критически важными (что дает право на бронирование сотрудников) предприятия должны соответствовать трем или более критериям из семи. Среди критериев, в частности – размер уплаченных налогов и сборов, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, важность значения для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады и другие. При этом предприятия, учреждения и организации отдельных отраслей и сфер (например, предприятия топливно-энергетического комплекса) должны соответствовать двум и более критериям.

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