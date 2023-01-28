В то же время штормовая погода и порывистый ветер уменьшают вероятность использования оккупантами дронов-камикадзе.

Сейчас в Черном море находятся 12 кораблей и катеров РФ, в том числе два ракетоносителя. Их общий залп составляет 12 ракет.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, в море снова усилился шторм, что заставило россиян отправить ракетоносители в пункты базирования.

"Но корабельная группировка врага еще достаточно мощная в Черном море. В частности, это 12 кораблей, катеров, но среди них лишь 2 ракетоносителя - надводный и подводный. Общий залп "Калибров" на сегодняшний день составляет 12 единиц", - сказала Гуменюк.

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Она успокоила, что штормовая погода и порывистый ветер также уменьшают вероятность использования ими дронов-камикадзе.

Ракетные атаки РФ

Несколько ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские войска продолжат терроризировать украинцев ударами ракет и дронов, пока война не закончится.

Последняя массированная ракетная атака произошла 26 января. Вооруженные силы Украины отработали почти идеально во время массированной атаки. Они уничтожили 47 из 55 запущенных ракет. Враг использовал Х-101, Х-555, Х-47, Х-59, "Кинжалы" и "Калибры".

В результате атаки пострадали энергетические объекты в Винницкой, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. В столице из-за падения части ракеты один человек погиб, а еще двое получили ранения.

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