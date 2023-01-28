Данилов указал, что знает точное количество ракет, которые остались в России.

В Совете национальной безопасности и обороны четко считают все ракеты, которые Россия использует для массированных обстрелов Украины. В СНБО пришли к выводу, что РФ не в состоянии производить необходимое ей количество.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода". По его словам, сводная информация собирается со всех структур.

"Способности производить такое количество для того, чтобы они могли нас постоянно на долгий промежуток времени терроризировать, у них уже нет. И это не только информация Аппарата Совета нацбезопасности, у нас есть сводная информация всех наших структур", - отметил Данилов.

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По его словам, он знает точное число ракет, которое осталось в России, однако называть его отказался.

"Вы видите, что они уже снижают интенсивность (массированных ударов - УНИАН)", - добавил секретарь СНБО.

Ракетные обстрелы Украины

Ранее в Воздушных силах сообщили, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по Украине более 4 тысяч разнообразных ракет.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия вряд ли может нарастить свои производственные мощности настолько, чтобы догонять то, что теряет. Он рассказал, что у России достаточно ракет и БПЛА для новых ударов по Украине. Однако высокоточных ракет, которыми террористы бьют по энергосистеме, сегодня осталось не так уж и много.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские войска продолжат терроризировать украинцев ударами ракет и дронов, пока война не закончится.

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