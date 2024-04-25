Сейчас известно о семи пострадавших.

Российские оккупанты нанесли удар по городу Балаклея Харьковской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района. Есть попадания возле железнодорожного вокзала", - заявил чиновник.

Сначала он сообщил о пяти пострадавших - трех женщинах и двух мужчинах.

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Впоследствии Синегубов добавил, что количество пострадавших увеличилось до семи.

По его словам, все службы работают на месте.

В Балаклейской городской военной администрации обратились к местным жителям с просьбой не приближаться к железнодорожному вокзалу.

Оккупанты ударили по Черкасской области - детали

Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкасской области.

Как отметил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, по скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО.

Поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе. Без погибших. За помощью к медикам обратились шесть человек.

Взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах.

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