Нардер Марьяна Безуглая объяснила, что никто сейчас не заставляет украинцев возвращаться из-за границы.

Народный депутат Марьяна Безуглая призвала украинцев за рубежом выполнять свой долг. В противном случае - отказываться от гражданства. Об этом она заявила в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

"Если вы не видите себя украинцами - то сдавайте паспорт и уходите оттуда. Оставайтесь в другой стране", - сказала она.

Безуглая привела данные опроса, который она сама провела в своих соцсетях.

"Мы понимаем, что это не профессиональное исследование. Еще несколько месяцев назад я задала вопрос, готовы ли люди отказаться от гражданства в обмен на не мобилизацию? И 70% ответили, что да", - рассказала нардеп.

Ей возразили другие участники эфира. В частности, военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что такие дискуссии во время войны - очень опасны.

"Нужно найти такую формулу, которая очень сложная. И правильного ответа, как ее найти - нет. Чтобы, с одной стороны, людей мотивировать вернуться, а с другой - не заставить их бежать сдавать паспорта", - сказал он.

Мусиенко отметил - раздел украинцев на категории "молодцы" и "не молодцы" только ослабит Украину.

"Им не продлили паспорта, вот видите какие они "негодяи". Они выехали, они сейчас не здесь, не страдают сейчас со мной. И, в принципе, они нам не нужны. Потому что мы так дойдем, что останутся одна категория, эти молодцы, эти герои. А эти все были плохие. И этого нельзя допустить", - сказал эксперт.

Зато Марьяна Безуглая объяснила, что никто сейчас не заставляет украинцев возвращаться из-за границы.

"Все, за чем к ним обращаются - это обновить данные. Есть пул, на кого можно надеяться. Так приди, обнови эти данные, и мы будем знать, что ты - за границей", - сказала нардеп.

Как выйти из гражданства Украины

Стоит отметить, что для отказа от гражданства Украины недостаточно просто сдать паспорт. В Украине это процедура сроком около двух лет, и сейчас консульства заявы на выход из гражданства не принимают.

Так, как по своему желанию выйти из гражданства Украины в большинстве случаев невозможно, стоит будет проходить весьма отяготительный процесс - инициировать выход из гражданства Украины самостоятельно или пройти процедуру его утраты.

Таким образом, отказаться от гражданства Украины могут только те, кто длительное время находится за границей и имеет разрешение на постоянное место жительства, гражданство другой страны или через службу в армии другой страны.

Украинские мужчины за границей - детали

Принятый недавно новый закон о мобилизации вводит дополнительные обязанности для мужчин призывного возраста, в том числе и для тех, кто находится за границей. Теперь военнообязанные мужчины смогут получить паспорта только в Украине, а также будут ограничены в консульских услугах.

Жить и работать заграницей можно и без паспорта родной страны - для этого гражданину выдают так называемый "серый" паспорт или паспорт иностранца. "Серый" паспорт - это временный документ, который может получить лицо без гражданства страны, в которой находится. Он выдается на ограниченный срок и облегчает жизнь за границей. В зависимости от страны правила получения "серого" паспорта для украинцев немного отличаются.

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