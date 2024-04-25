Перед тем, как браться за дело, вспомните, какой у воробья окрас перьев.

Оптические головоломки-загадки о птицах могут принести пользу тем, кто хочет стать более внимательным, поскольку справиться с ними можно только в том случае, если внимание будет акцентировано на важных деталях.

Есть такое задание - надо найти заблудившегося воробья среди больших бакланов. Птиц сфотографировали еще летом 2007 года на островах Большие Кучугуры (Запорожская область). Задача удивительная, поскольку просто не верится, что на изображении есть воробей - рассмотреть его очень сложно. Работу усложняет еще и то, что справиться с ней надо за 9 секунд.

Очень важно не растеряться. Также обязательно надо очень внимательно рассматривать места, в которых могла "спрятаться" мелкая птица. Попробуйте собраться и перед выполнением задания вспомните, какой окрас перьев у воробья.

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Рассмотреть мелкую птицу на самом деле очень непросто, если вам это не удалось ни с первого, ни со второго или третьего раза - можете увеличить масштаб изображения.

Теперь мы покажем, где находился заблудившийся воробей на визуальной головоломке. Птица была возле одного из гнезд, которое находится внизу изображения.

Такая загадка с подвохом о птице уже опубликована

Надо за 11 секунд найти дикую утку на картинке, где есть водоем, зелень и деревья. Эта оптическая иллюзия очень непростая, поскольку птицу легко можно спутать с чем-то неживым. Стоит внимательно и быстро рассматривать детали изображения.

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