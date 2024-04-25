Сейчас главная надежда для украинской армии - это поступление нового вооружения.

После прорыва фронта в Донецкой области российские войска захватили еще одно село Новобахмутовка. Между тем, украинские военные отчаянно пытаются стабилизировать фронт, но удается им это лишь частично, пишет военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

По его словам, сейчас главная надежда для украинской армии - это поступление нового вооружения, в частности, боеприпасов для западного высокоточного оружия. Так, в Польше десятки бронетранспортеров Брэдли ждут на стоянке перевозки через границу.

"После решения о предоставлении помощи Киеву в Конгрессе США Украина начала использовать значительно больше ракет М30 для уничтожения российских систем залпового огня и зенитных систем на расстоянии до 80 километров за линией фронта. Скорее всего, это говорит о том, что ВСУ обещано сотни новых ракет в ближайшие несколько дней", - считает эксперт.

Он указывает, что параллельно с этим украинская армия наносит массированные удары по российской нефтяной промышленности - особенно пострадала Смоленская область, где после атаки дронов вспыхнула нефтебаза "Роснефти" и насосная станция.

"Еще один украинский БПЛА врезался в нефтебазу в Воронежской области. Кроме того, пострадал тракторный завод в Липецке, который производит важные комплектующие для военной бронетехники ВС РФ", - напоминает Репке.

Война в Украине - последние новости

Украинские защитники попали по более чем трем десяткам единиц вооружения и военной техники на южном фронте. На двух направлениях - Херсонском и Ореховском - оккупационная российская армия за минувшие сутки потеряла еще более сотни солдат, но не оставляет намерений выбить ВСУ с позиций.

В то же время по данным украинских военных, наблюдалось определенное уменьшение количества беспилотных разведчиков.

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