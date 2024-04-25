Проведение демобилизации до окончания войны является плохой идеей. Чтобы бойцы могли отдохнуть после изнурительных боев, нужно проводить ротации, а для этого нужно мобилизовать больше людей. Такое мнение высказал командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса в интервью Суспільному.
"Я против демобилизации до завершения войны. Первое: люди в строю - носители боевого опыта. Следующий момент: 36 месяцев (службы до права на демобилизацию - УНИАН). Это как я неоднократно слышал: мол, мы отдаем долг государству. Какой долг? Кому мы что должны? Мы не отдаем долги - мы боремся за будущее. После 36 месяцев можно считать, что уже то будущее, за которое мы боремся, наступило? Нет", - отмечает военный.
На это журналистка заметила, что именно это и заставляет людей уклоняться от мобилизации - перспектива постоянного пребывания на войне без четких сроков окончания службы. Но Палиса считает, что дополнительная мобилизация значительно облегчит положение тех, кто воюет на передовой.
"Мы получим возможность чаще проводить ротации, с большей периодичностью восстанавливать боеспособность подразделений, таким образом уменьшим их время пребывания на переднем крае. Физическая и психологическая нагрузка уменьшатся. У бойцов будет возможность отдохнуть, побыть с семьей", - отметил командир.
А пока принудительная мобилизация буксует, проблему с дефицитом бойцов "Холодный Яр" пытается решать с помощью рекрутинга добровольцев.
"Люди приходят. К сожалению, не в том количестве, в котором бы мы хотели. Но это, кажется, больше связано с общими настроениями в обществе. Вообще, я с принятием этого закона [о мобилизации] ожидаю, что часть граждан поймет, что все же надо участвовать в защите государства. И сделает выбор в пользу 93-й бригады "Холодный Яр", - говорит комбриг.
По его словам, рекрутинг и мобилизация - это два процесса, которые должны работать параллельно, и одно не должно быть заменой для другого.
"Рекрутинг должен работать и в послевоенное время. В первую очередь, для отбора мотивированных людей. Дать человеку выбор самостоятельно выбрать подразделение - это хорошо", - подчеркнул Палиса и отметил, что процесс мобилизации следует усовершенствовать, учитывая, что работает, а что нет.
Мобилизация в Украине: последние новости
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