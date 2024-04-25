Вписанные в закон нормы пока просто нереально выполнить, говорят аналитики.

Территориальные центры комплектования (ТЦК) не успеют актуализировать данные всех военнообязанных за 60 дней, как того требует новый закон о мобилизации. Это создаст дополнительный хаос, пишет издание Texty.

"Управленческие решения, которые невозможно выполнить, создают еще больший хаос, чем их отсутствие. Результаты нашего моделирования указывают на то, что именно так, вероятно, произойдет с новым законом о мобилизации", - говорится в публикации.

Новый закон предусматривает, что все военнообязанные должны в течение 60 дней уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), электронный кабинет или ТЦК. Как отмечают авторы статьи, сейчас существует только один механизм подачи данных - через ТЦК, а два других механизма остаются чисто теоретическими.

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По данным Министерства обороны, в Украине сейчас работает 178 ТЦК. Именно им придется обслужить примерно 7,9 миллиона мужчин, которые остаются в стране, если ЦПАУ и электронный кабинет не заработают так, как прописано в законе.

По самому оптимистичному сценарию, когда ТЦК будут принимать посетителей по 40 часов в неделю (сейчас они фактически принимают только по 8 часов в неделю, отмечают авторы), каждый час им придется регистрировать данные 139 военнообязанных.

"В моделировании мы предполагаем, что человек придет в ТЦК только один-единственный раз, хотя в реальности это так не будет работать", - отмечает издание, вспоминая в частности беготню, к которой бюрократия принуждает инвалидов и многодетных родителей.

Кроме того государственные учреждения прекращают работу на время действия воздушной тревоги. В прифронтовых регионах она длится по несколько часов в день.

"Также невозможно оценить, сколько людей придет после военкоматов на ВВК, ведь большинство из тех, кто не обновлял данных, не проходили и военно-врачебную комиссию. (...) Как система будет работать при миллионном наплыве мужчин, страшно даже представить", - говорится в публикации.

Издание предполагает, что Верховная Рада, скорее всего, будет вынуждена вносить поправки в закон, когда в системе ТЦК произойдет коллапс и враг возьмет его на вооружение своей информационной войны.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, командующий Национальной гвардии Александр Пивненко считает, что мобилизация в Украине "проснется", когда РФ нажмет "дальше некуда". По его словам, украинцам вообще свойственно объединяться только тогда, когда на них давят действительно сильно.

Вместе с тем военные критикуют саму идею проведения демобилизации до полного окончания войны. По словам командира 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павла Палисы, чтобы бойцы могли отдохнуть после изнурительных боев, нужно проводить ротации, а не демобилизации. А для ротаций нужна дополнительная мобилизация.

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