По его словам, у российской армии проблемы те же, что и у украинской.

Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", полковник ВСУ Павел Палиса выразил благодарность экс-главкому Валерию Залужному за поддержку и помощь.

"Он никогда не отказывал, шел на встречу. Так же и нынешний главнокомандующий вникает в проблемы, помогает. Наше дело, независимо от того, что меняется в Киеве - делать свою работу", - сказал он в интервью "Суспільному".

Он отметил, что пока мало прошло времени, чтобы в целом оценивать работу Сырского.

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"Но противостояние на линии соприкосновения заходит в жесткие рамки и надо что-то менять. Привлекать новые технологии, новые комбинации их применения. 93-я бригада держала оборону Бахмута. Сейчас вы делаете это же на Бахмутском направлении. Насколько для вас здесь, в принципе, меняется война? Изменения проявляются и в способах выполнения задач противником, и в нашем противодействии. Постоянная динамика и развитие технологий, их усовершенствование, комбинирование. В начале изменения были, наверное, раз в шесть месяцев. Сейчас я бы этот срок сократил до четырех. Образцы вооружений, технологии, их комбинации, которые мы применяем сейчас, год назад в Бахмуте кардинально бы изменили ситуацию", - сказал Палиса.

По его словам, у российской армии проблемы те же, что и у украинской.

"Но они имеют большой ресурс - как человеческий, так и финансовый, который помогает решать эти вопросы. Благодаря человеческому ресурсу они имеют возможность больше времени уделять подготовке, ротации, пополнению. Поэтому быстрее наращивают усилия на нужном направлении. Враг учится быстро. Это необходимо учитывать и при планировании, и при подготовке соответствующих мероприятий, операций и так далее. Но мы можем с ними бороться эффективно", - добавил он.

Оценка Сырского и Залужного - детали

Генерал Валерий Залужный был очень эффективным на посту главнокомандующего Вооруженных сил Украины, и генерал Александр Сырский - не хуже. Так смену военного командования в Украине прокомментировал генерал армии Соединенных Штатов Америки Уэсли Кларк.

"Генерал Залужный был очень эффективным главнокомандующим Вооруженных сил. На Западе никто не ожидал, что Украина выживет. Генерал Сырский - не хуже. Мы еще не встречались. Но, кажется, у него очень успешная история военного командующего", - сказал он.

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