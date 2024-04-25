По его словам, теперь партнеры не требуют от Украины не бить по территории РФ.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае угрозы России Москва применит весь свой арсенал оружия.

Во время выступления на VII Всебеларуском народном собрании он обвинил Соединенные Штаты Америки в попытке ослабить Россию и перегрузить Европу, чтобы "разбираться один на один с Китаем" в Тихом океане. "Любое неосторожное слово или движение и может начаться открытое вооруженное противостояние, вплоть до применения ядерного оружия", - заявил он.

Также Лукашенко упомянул передачу Украине американских баллистических ракет ATACMS "без условий". По его словам, раньше Украине запрещали бить ими по территории России, "отчасти в Беларуси", а теперь такого запрета нет.

"И если ситуация сложится угрожающе - прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, Россия применит весь арсенал, которым она обладает. Это будет апокалипсис. Для этого все готово", - добавил он.

Также Лукашенко заявил, что после распада СССР на территории Беларуси находилось самое современное на то время стратегическое ядерное оружие, которое теперь остаётся на вооружении у России: "Были размещены, и я их видел, как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения".

ATACMS для Украины: что известно

Наопмним, Палата представителей США и Сенат одобрили законопроект о помощи Украины на общую сумму 60,8 млрд долларов. 24 апреля документ подписал Джо Байден.

Известно, что в пакет помощи войдут ракеты ATACMS. При этом в западных СМИ появилась информация о том, что их уже поставляли Украине, но тайно.

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