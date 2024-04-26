Желание улучшить вид своего автомобиля иногда может привести к нежелательным последствиям.

Известный механик Скотти Килмер с опытом в более 50 лет продолжает делиться с автомобилистами секретами, которые помогут им уберечь деньги.

Так, в одном из новых видео на своем YouTube-канале он рассказал о малоизвестной ошибке с колесами, из-за которой можно потерять немало средств. Иногда автолюбители, которые хотят обновить вид своей машины, идут покупать большие колеса. Хотя они могут улучшить внешний вид вашего автомобиля, новые колеса могут нанести существенный вред.

"Верьте или нет, инженеры разработали вашу машину так, чтобы она ездила с колесами определенного размера для лучшей управляемости, лучшей езды и правильной скорости спидометра", – пояснил механик.

Большие колеса также могут привести к повреждению подвески.

"Если вы поставите большие колеса, они могут часто ударяться о крылья, убить шину, если вы наедете на большую неровность", – добавил он.

Кроме того, в таком случае автомобиль будет неправильно проходить повороты, поскольку геометрия подвески будет изменена. К тому же, большие колеса тяжелее стандартных и могут увеличить сопротивление качению вашего автомобиля. Это может привести к большему расходу бензина.

Поэтому если вы хотите сохранить ваши деньги, ездите на тех колесах, которые поставил на авто производитель.

Советы автомобилистам: это стоит знать

Скотти Килмер назвал один из самых надежных внедорожников, который не разочарует своего владельца. Речь идет о Honda Pilot. По словам механика, это идеальный рабочий внедорожник.

Кроме того, он поделился секретом, как удвоить экономию топлива на автомобиле. В частности, он советует следить за давлением в шинах. Если давление неправильное, шина будет иметь слишком большое трение, что приведет к увеличению потребления бензина.

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