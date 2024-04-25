Стремление избегать мобилизации наиболее распространено в восточном регионе.

Опрос показал, что жители центральной Украины имеют более высокую готовность присоединиться к мобилизации, а стремление избегать мобилизации наиболее распространено в восточном регионе. Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива обнародовал результаты общенационального опроса, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года.

Респондентам предлагалось дать оценку действий большинства знакомых призывного возраста и способных по состоянию здоровья в ситуации военной мобилизации.

"Определяя реакцию своих близких и знакомых на процесс мобилизации, респонденты отмечают наличие проблемы уклонения от этого процесса. В частности, 25% опрошенных отметили, что большинство из их окружения пытаются избегать мобилизации, в то же время 47% отмечают, что некоторые из знакомых избегают, а некоторые готовы быть мобилизованными", - отмечают социологи.

О том, что "в основном готовы быть мобилизованными" сказали 10% опрошенных и 18% отметили, что им трудно определиться и не могут дать ответа.

Комментируя эти ответы, социологи резюмировали, что готовность к мобилизации в Украине находится не на низком, а на "посредственном уровне".

Также оказалось, что стремление избегать мобилизации более распространено в восточном регионе. Здесь 39% опрошенных указали, что большинство из их знакомых, которые могут подлежать мобилизации, пытаются избежать этого, тогда как в южном регионе соответствующая доля составляет 32%, в западном регионе - 29%, а наименьшей (15%) она оказалась в центральном регионе.

"Но и высокую степень готовности присоединиться к мобилизации отмечала примерно одинаковая (5-9%) доля опрошенных на Востоке, Юге и Западе, и немного больше (15%) эта доля в центральном регионе", - отмечают социологи.

Опрос проводился методом face-to-face в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Мобилизация в Украине

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, принятый Верховной Радой 11 апреля. Он вступит в силу 18 мая.

Впоследствии командующий Нацгвардии Александр Пивненко высказался о важности мобилизации. По его словам, в НГУ есть нехватка людей, поскольку идет полномасштабная война.

Как сказал военный, не будет мобилизации - не будет ротации, а без нее люди истощаются, ведь "ни одно подразделение не может два-три года воевать в обороне".

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