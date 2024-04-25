Если Путин начнет истерично менять министров, его рейтинг упадет до нуля, говорит Галлямов.

На днях в России был задержан заместитель министра обороны –Тимур Иванов. И этот шаг мог быть согласован с самим главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, считает политолог Аббас Галлямов.

В эфире "24 канала" он объяснил, почему сам Шойгу еще находится в должности. По словам политолога, его должны были бы снять еще в начале вторжения в Украину – в марте-апреле 2022 года. Однако тогда появились бы подозрения, ведь российский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, что "все идет по плану".

"Во-вторых, и это самое важное, не факт, что придет другой и будет воевать условно "лучше". То есть стоит ли менять шило на мыло? Шойгу сейчас в таком положении, что на него можно повесить любой провал и отправить в отставку без наказания", – добавил Галлямов.

Отмечается, что Путин может назначать новых министров хоть каждые полгода. Однако тогда будет разрушен его "образ силы и контроля", который диктатор выстраивал не один год.

"Если он истерично, как поздний Ельцин, начнет менять министров, то его рейтинг упадет до нуля. Поэтому да, он может позволить себе делать вот такие зачистки, но с уверенностью, что негатива не будет", – резюмировал Галлямов.

Арест заместителя Шойгу

Несколько дней назад в России задержали заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу – Тимура Иванова. Отмечается, что он был задержан по подозрению в получении взятки.

Впоследствии стало известно, что заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова подозревают в государственной измене. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере "при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны".

В то же время источники "УП" в Главном управлении разведки утверждают, что этот арест стал результатом успешной спецоперации ГУР. Несколько недель назад разведка провела спецоперацию, в результате которой получила доступ к конфиденциальной информации и служебным документам Иванова.

Вас также могут заинтересовать новости: