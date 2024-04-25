Использование таких танков подтверждает тот факт, что российский ВПК до сих пор не смог решить вопрос о создании стационарной защиты от дронов, отметил обозреватель.

Российские войска все чаще используют в зоне боевых действий в Украине "танки-ангары", которые могут быть обшиты даже самой посредственной жестяной "броней", но при этом становятся недоступной целью для среднестатистического FPV-дрона, акцентировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Россияне, на самом деле, не сотворили абсолютно никакой Wunderwaffe, а как раз наоборот, они использованием своих "танков-ангаров" лишь подтвердили тот факт, что их ВПК до сих пор не смог решить вопрос о создании на третий год войны полноценной стационарной защиты от дронов. Поэтому этот вопрос решают кустарно", - отметил он.

Что же касается методов противодействия, то эксперт напомнил, что до появления FPV-дронов танковые кулаки останавливали посредством комплексного воздействия мин, ПТРК, артиллерии и авиации.

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"Увы, авиация, ввиду определенных причин, не применима, но остальные 3 компоненты остались неизменными и даже сейчас. Мины. ПТРК. Артиллерия", - добавил Коваленко.

В связи с этим, по его мнению, необходимо говорить не только о том, что в 2024 году Силы обороны Украины получат миллион дронов, но и не забывать о ПТРК, минах и артиллерии: "С артой, как-то еще говорят, а вот про дефицит ПТРК и противотанковых мин - нет. А" танков-ангаров" становится все больше и больше".

Российские "танки-черепахи" - что сообщалось

Как писал УНИАН, на фронте в Украине заметили российские танки Т-72 с широкой защитной броней сверху.

"На нашем направлении мы давно можем наблюдать такую их чудо-защиту. Могли наблюдать технику, которая обшита древесиной, бревнами, если не хватает других средств. На сегодня это достаточно частое явление, это их защита от наших FPV-дронов, наших снарядов", - рассказал глава пресс-службы 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников Калашников.

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