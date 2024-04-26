В частности, туда войдут системы Patriot.

США готовятся объявить крупнейший в истории пакет военной помощи Украине в рамках программы USAI. Его общая сумма составит 6 миллиардов долларов.

"По словам двух американских чиновников, США делают последние штрихи в одном из своих крупнейших на сегодняшний день пакетов военной помощи Украине, готовясь подписать контракты на оружие и оборудование на 6 миллиардов долларов для ВСУ", – сообщает Politico.

Этот пакет могут объявить уже в пятницу, 26 апреля 2024 года. Он будет частью одобренной ранее помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов,

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По словам источников издания, в пакет помощи войдут системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

Однако это оборудование скорее всего прибудет в Украину через несколько лет, поскольку деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Она выдает контракты американским оборонным фирмам на изготовление нового оборудования для Украины, а не изымает его из текущих запасов США.

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