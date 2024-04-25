Европарламентарии не поддержали Орбана, который поздравил Путина с "победой".

В центре внимания "выборы" президента РФ. Евродепутаты призывают страны-члены ЕС и международное сообщество не признавать легитимными результаты так называемых президентских "выборов", проведенных Россией 15-17 марта 2024 года, поскольку они проводились на незаконно оккупированных территориях Украины и в России, и это не было ни свободно, ни справедливо.

Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом. Резолюция была принята 493 голосами "за", 11 - "против" и 18 - воздержались. Отмечается, что "фарсовое представление" российских властей имело единственную цель - создать видимость избирательной легитимности для Владимира Путина, его политики безжалостных внутренних репрессий и прежде всего - для захватнической войны против Украины.

Европарламентарии выразили сожаление по поводу того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил отойти от ЕС и поздравил Владимира Путина с его фиктивным "переизбранием".

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Также отмечается, что ЕС должен активно поддерживать российское гражданское общество и демократическую оппозицию. Европарламент призывает страны-члены ограничить отношения с Путиным вопросами, необходимыми для регионального мира, а также гуманитарными целями и целями прав человека, например, обмен пленными, возвращение детей, депортированных из Украины, или призыв к освобождению политических заключенных.

В центре внимания Владимир Путин - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, 18 марта 2024 года российский Центризбирком объявил, что Путин победил на президентских выборах "с рекордными 87,3% голосов". В России утверждали, что явка составляла 77%.

BBC тогда отметило, что после "переизбрания" Путин, скорее всего, продолжит свой путь зарубежных конфликтов и репрессий внутри страны. Журналисты отмечали, что якобы количество отданных за диктатора голосов - более 87%, является астрономической цифрой, западные лидеры не поверят в ее правдоподобность.

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