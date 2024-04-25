Украинские защитники попали по более чем трем десяткам единиц вооружения и военной техники.

На двух направлениях - Херсонском и Ореховском - оккупационная российская армия за минувшие сутки потеряла еще более сотни солдат, но не оставляет намерений выбить ВСУ с позиций. В то же время по данным украинских военных, наблюдалось определенное уменьшение количества беспилотных разведчиков.

"На Ореховском направлении оккупанты совершили 1 штурм в районе Старомайорского. Успеха не имели. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, было 4 бесполезных штурма в районе Крынок. Понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций", - сообщили в Силах обороны юга Украины.

Также говорится, что Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам. В течение суток получено подтверждение, что на двух направлениях уменьшилось на 103 оккупанта и 32 единицы вооружения и военной техники - 16 единиц автобронетехники, 11 пушек, 3 минометы, 2 лодки. Также уничтожено 2 места хранения боеприпасов и пункт управления БпЛА.

Видео дня

Говорится, что оккупанты не прекращают аэроразведку, хотя за прошедшие боевые сутки значительно уменьшилось беспилотных разведчиков - в операционной зоне зафиксировано пролет 64 таких БпЛА.

За это время оккупанты нанесли ракетный удар в направлении Днепропетровщины применив вероятно крылатую ракету, которую ПВО удалось уничтожить. На Ореховском направлении оккупанты нанесли 7 авиационных ударов с применением 6 управляемых авиабомб и более двух десятков неуправляемых авиационных ракет. На Херсонском - 4 авиаудара с применением 3 управляемых авиабомб и около пяти десятков неуправляемых авиационных ракет. В результате именно ракетных ударов повреждено здание одного из предприятий, учебное заведение и частные жилые дома в Запорожье.

По населению Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей враг применил 103 FPV-дрона, 2 ударные БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 138 осколочных боеприпасов. В Запорожье повреждены башни сотовой связи и здание медицинского учреждения, в Херсонской области - гражданский автомобиль.

Кроме того, оккупанты 3 раза ударили из артиллерии по Херсону, обстреляли еще 9 населенных пунктов на Херсонщине. Во время артиллерийских обстрелов ранен гражданский человек, еще двое обратились за медицинской помощью, которые были ранены за прошедшие сутки. Повреждены многоэтажка, частный дом, хозяйственные постройки, объекты критической инфраструктуры и газопровод.

На Николаевщине врагом из артиллерии обстреляна Куцурубская громада (повреждены частные дома и линия электропередачи), на Днепропетровщине - Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригорьевская громады - пострадали жилые дома, хозяйственная постройка, газопровод и линии электропередачи. На Запорожье захватчики из артиллерии били по 6 населенным пунктам - повреждены частные дома.

Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Война в Украине - ситуация на фронте

23 апреля на Ореховском и Херсонском направлении российские оккупационные войска потеряли более сотни солдат и десятки единиц вооружения и техники, в частности две установки "Град", 11 пушек и антенну спутниковой связи "Аурига-1.За то время в операционной зоне враг значительно активизировал и усилил аэроразведку - было зафиксировано пролет 236 разведывательных БпЛА. Говорилось, что на Ореховском направлении оккупанты совершили 5 штурмов: 2 - в районе Старомайорского и 3 - в районе Роботино. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, было 3 бесполезных штурма в районе Крынок. Понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: