Применение ATACMS - гарантированное уничтожение цели, заявил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов оценил, смогут ли российские войска защитить новыми и уже разрекламированными ЗРК С-500 от уничтожения Крымский мост, если по нему запустят дальнобойные ракеты ATACMS.

"Применение ATACMS - гарантированное уничтожение цели. Вот в чем фишка. Почему рашистское командование так сильно боялось появления этих ракет, - отметил он. - Они успевают ее только увидеть, и никто не успевает ее перехватить".

По словам Жданова, россияне в срочном порядке приняли на вооружение ЗРК С-500, всего 4 или 6 установок, и поставили их на защиту Крымского моста в надежде, что это им поможет, но он уверен, что нет.

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"Российские конструкторы не смогли изменить принцип работы ЗРК (С-300, С-400, С-500). Вопрос в том, что эти комплексы неконтактного действия. Это значит, что противоракета, вылетевшая из комплекса, взрывается в районе цели, создавая облако осколков, и баллистической ракете эти осколки "до лампочки", - заявил Жданов.

Именно эта характеристика российских ЗРК и делает ракеты ATACMS фактически неуничтожаемыми для российских войск, считает эксперт:

"Недаром наши главы спецслужб говорили о том, что Крымскому мосту недолго осталось стоять".

Передали ли ракеты ATACMS Украине - что сообщалось

Вечером 24 апреля издание Reuters сообщило, что США тайно поставили Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Отмечалось, что ракеты были включены в пакет на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта.

Однако, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал мнение, что публикации в медиа по типу "Украина тайно получила ATACMS" являются спекулятивными.

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