В частности, это может привести к пересмотру определения понятия "беженец".

Прекращение консульских услуг для определенной категории граждан с точки зрения украинского законодательства неправомерно и может трактоваться международными организациями и судами как нарушение прав человека.

Также ситуация может создать мировой прецедент, который потенциально может привести к пересмотру понятия "беженец". Такое мнение высказала адвокат Екатерина Анищенко в эфире информационного телемарафона.

"Нет ни одного нормативно-правового акта, который бы давал право в ограничении предоставления консульских услуг. Те очень скудные разъяснения, которые сейчас видим, – это не нормативно-правовой документ, который дает право ограничивать права гражданина на получение паспорта или сделать любое поручение. Поэтому конечно – нет, это незаконно ни в прямом, ни в переносном смысле этого слова", – акцентировала адвокат.

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Отмечается, что закон о мобилизации еще не вступил в законную силу. Таким образом, данное ограничение не соответствует ни одному нормативно-правовому акту.

"Предусмотрено, что закон вступает в законную силу 18 мая, а также предоставляется срок, чтобы граждане выполнили свой долг, согласно Конституции Украины. А именно два месяца. Поэтому то, что сейчас происходит, однозначно не соответствует ни одному нормативно-правовому акту", – подчеркнула Анищенко.

Адвокат добавила, что такое решение может трактоваться международными организациями и судами в странах ЕС как нарушение прав человека. Поэтому можно спрогнозировать "большой шквал судебных дел гражданина Украины, где ответчиком будет именно государство Украина".

В то же время отмечается, что обращение в Европейский суд по правам человека – сложный и небыстрый процесс, ведь для этого, нужно пройти все инстанции на уровне украинского законодательства.

"Решение Европейского суда по правам человека – это по сути взыскание компенсации за сужение конституционных прав. Но это не обяжет Украину срочно возобновить консульские услуги, или выдать паспорт. Хотя, действительно, будет трактоваться как сужение конституционных прав – это однозначно. Все юристы и адвокаты поддержат мнение, что будет множество исков к государству Украина", – добавила адвокат.

С точки зрения юриспруденции, это может потенциально создать мировой прецедент, который может привести к пересмотру определения понятия "беженец".

"Считаю, что именно эта ситуация, которая сложилась, может вызвать действительно мировой прецедент в пересмотре этого понятия. Поскольку мы видели неоднократно, когда другие страны боролись за свою независимость, за свою свободу, и это действительно вызывало какие-то прецеденты, которые в дальнейшем влекли за собой расширение каких-то прав, увеличение разного рода понятий. Считаю, что Украина также будет не только прецедентной в этой сфере, а именно и образцовой ситуацией, когда государство даже во время войны не имеет права нарушать права человека и гражданина", – акцентировала адвокат.

Кроме того, приостановление консульских услуг вызвало определенный шквал недоразумений среди украинских граждан, в частности, за рубежом. Это влияет на имидж Украины, потому что все видят бурную реакцию по видео и в Сети.

"Если считаете, что это является необходимой мерой для того, чтобы ускорить победу Украины, чтобы обязать граждан, выехавших за границу, вернуться в страну своего гражданства, не нужно действовать такими методами. Принимайте законы, которые будут четко давать разъяснения, что гражданин, который нарушил свой долг, не пришел в ТЦК, не стал на воинский учет и незаконно находится на территории другой страны, обязан вернуться. И тогда будут какие-то штрафные санкции или, возможно, уголовная ответственность. Но сейчас мы видим какие-то разъяснения, которые не носят под собой правовой основы и не являются обязательными к исполнению. Это не европейские стандарты, однозначно", – резюмировала Анищенко.

Прекращение консульских услуг и выдачи паспортов за рубежом

23 апреля украинским мужчинам призывного возраста стали недоступными консульские услуги за рубежом.

Также Кабинет министров принял решение, согласно которому получить паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу военнообязанные мужчины 18-60 лет смогут только на территории Украины.

В МИД разъяснили, что решение Кабмина касается документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ". Однако в постановлении Кабмина прописано, что пересылка паспортов в обособленное подразделение или заграничное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется. Сейчас паспорта изготавливаются только в Украине.

В Варшаве после приостановления консульских услуг для украинских мужчин за рубежом несколько сотен возмущенных украинцев заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" с требованием вернуть им паспорта.

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