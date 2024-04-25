Тем временем украинцы, находящиеся за рубежом, выражают возмущение действиями своего правительства.

В Польше не исключают возможность депортации домой военнообязанных граждан Украины. Но это будет зависеть от самой Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.

Издание отмечает, что Польша стала главным убежищем для украинцев, которые спасаются от войны. По оценкам польских властей, по состоянию на начало года в Польше находилось около 200 000 украинских мужчин.

С 23 апреля Украина приостановила консульские услуги для мужчин призывного возраста, проживающих за рубежом, в частности в Польше. Это усложнило для них продление срока легального пребывания в стране.

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"Граждане Украины имеют обязательства перед государством. Мы давно предполагали, что мы также можем помочь украинской стороне в том, чтобы те, кто обязан проходить военную службу, поехали в Украину", - заявил Косиняк-Камыш.

Как пишет FT, тех граждан Украины, которые не продлят право на пребывание в Польше, могут депортировать. "Все возможно", - подчеркнул польский министр.

Между тем украинцы, которые находятся за рубежом, негативно реагируют на приостановку консульских услуг и обвиняют правительство в нарушении их конституционных прав и прав человека.

"Лучше было бы создать в Польше учебные центры, где можно было бы профессионально обучать тех, кто боится попасть на фронт неподготовленным, как пушечное мясо! Это было бы полезнее!" - написал украинец в комментариях на Facebook-странице украинского посольства в Польше.

Там же украинцы пишут под новостями посольства, что в Евросоюз Украину не пустят, но судебными исками теперь точно забросают.

"Люблю Украину, но теперь жалею, что родилась именно в этой стране. Не могу поверить, что мы докатились до нарушения Конституции. Украина такими усилиями не вернет своих граждан, а только заставит, чтобы все больше украинцев не возвращалось туда больше никогда", - говорится в другом комментарии.

Приостановление консульских услуг для мужчин

Как писал УНИАН, 23 апреля украинские дипучреждения прекратили предоставлять консульские услуги украинским мужчинам мобилизационного возраста. Это уже вызвало волну возмущения среди граждан, находящихся за пределами государства.

Юристы раскритиковали действия украинского МИД, как нарушающие права граждан и не имеющие законного обоснования.

В Польше и Литве представители правительства выразили готовность помочь Украине вернуть мужчин домой. А вот в Германии власти наоборот исключают возможность принудительной депортации мужчин и успокаивают беженцев тем, что статус защиты останется даже для тех, у кого просроченный паспорт.

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