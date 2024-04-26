Известный украинский учитель развеял языковой миф.

Некоторые считают, что слово "хороший" в украинском языке - это русизм, и вместо него следует употреблять слово "гарний".

Заслуженный работник образования Украины, языковед, автор учебников - доцент Александр Авраменко указал на тонкости употребления этих слов во время эфира программы "Сніданок з 1+1". Эксперт подчеркнул, что прилагательные "хороший" и "гарний" имеют одинаковые значения, однако употреблять эти слова следует в разных контекстах.

"..."гарним" может быть как человек, так и неодушевленный предмет... Слово "гарний" - многозначное. Этим словом обозначают как приятную внешность, - "гарне обличчя", "гарні руки", так и положительные качества, свойства чего-то. Например, "гарний характер", "гарна книжка", - сказал он.

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Педагог подчеркнул, что слово "хороший" имеет такие же значения. "То есть "хорошим" может быть человек на лицо, и "хорошою" может быть книжка. И никакой это не "русизм" или "россиянизм" - как кому хочется", - заявил языковед.

Учитель отметил, что "это наше древнее слово, которое органично чувствует себя в песнях", и даже привел пример:

Зеленеє жито, зелене;

Хорошії гості у мене...

Авраменко также посоветовал, как лучше употреблять прилагательные "гарний" и "хороший". "Только такой мой совет: слово "гарний" все же лучше и желательно употреблять в значении "красивий, вродливий, вишуканий". Например, "гарна дівчина". А прилагательное "хороший" - в значении "добрий, добротний, який заслуговує схвалення". Например, "хороша тканина"...", - поделился языковед.

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Александр Авраменко ранее рассказал, что такое "діброва" - значение слова очень простое. Языковед отметил, что так называют лес, в котором большинство деревьев - это дубы.

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