Скорпионам астрологи рекомедуют духи с жасмином.

Астрологи рассказали, какой аромат лучше всего подходит представителям каждого знака Зодиака, пишет Best Life.

Овен - корица

Этому смелому и напористому огненному знаку следует обратить внимание на ароматы, включающие пряные ноты, такие как корица. Аромат этой всеми любимой специи может зарядить энергией и вдохновить Овна, отметила астролог Анна Ковач.

Телец - гелиотроп

Тельцам нужен изысканный фирменный аромат. Эксперты по астрологии говорят, им следует искать сдержанные натуральные ароматы. Гелиотроп предлагает мягкий аромат миндаля и ванили с оттенком землистости, который, по мнению некоторых, больше напоминает еду, чем цветок. Так что, этот аромат идеально подойдет Тельцам-гурманам, считает астролог Джилл Лофтис.

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Близнецы - ландыш

Аромат ландыша - жизнерадостный, отражающий одно из лучших и ярких качеств личности Близнецов, отметила астролог Лофтис. При этом она добавила, что ландыши имеют двойственную природу, как и Близнецы: эти цветы красивы и ароматны, но весьма ядовиты.

Рак - Пало Санто

Рак - заботливый домосед Зодиака, который уделяет большое внимание созданию уютной атмосферы. Астролог Лорен Эш рекомендует представителям данного знака аромат священного дерева Пало Санто. По ее словам, этот расслабляющий аромат - идеальный выбор, он будет помогать Ракам расслабляться после напряженного дня, а также очищать пространство от негативной энергии.

Лев - цитрусы

Этому знаку, управляемому солнцем, необходим легкий и жизнерадостный аромат, соответствующий его веселому и привлекающему внимание характеру. Вот тут-то и приходят на помощь цитрусовые. Апельсины, мандарины и даже грейпфруты имеют запах, который нравится ярким Львам. Они смелые, страстные, энергичные и любят выделяться из толпы, отметила астролог Ковач.

Дева - хвоя

Этот практичный и разумный знак предпочитает простые ароматы, пахнущие свежо и естественно. Дев, как приземленных и здоровых знаков земли, привлекает запах хвои, говорят астрологи. Кроме того, этот аромат вызывает в воображении образ только что убранного дома благодаря ассоциации с определенными дезинфицирующими средствами. Это поможет Девам чувствовать себя заземленными и уравновешенными.

Весы - роза

Весам необходимы романтические, женственные ароматы. И аромат розы поможет им передать свою энергию сентиментального влечения, отметила астролог Ковач. По ее мнению, представители данного знака, скорее всего, почувствуют себя более уверенно и энергично, когда будут носить этот аромат.

Скорпион - жасмин

Фирменный аромат Скорпиона должен быть смелым. Астролог Ковач рекомендует им духи с жасмином. Этот экзотический аромат точно подходит знаку, связанному с властью, богатством, тайной и трансформацией, Кроме того, жасмин является афродизиаком, известным своими чувственными качествами, которых у Скорпионов тоже в изобилии.

Стрелец - эвкалипт

Этому свободомыслящему и импульсивному знаку стоит рассмотреть такой нишевый аромат, как эвкалипт. Как отметила астролог Ковач, Стрелец - это знак, связанный с философией, духовностью и целительством. И из-за своей связи с медициной и прогрессом Стрельцы ассоциируются с запахом эвкалипта.

Козерог - ваниль

Фирменный аромат Козерога - однотонная ваниль. Те, кто родился под этим знаком, без излишеств, надежны и трудолюбивы. По этой причине их тянет к аромату ванили, отметила астролог Ковач.

Водолей - гвоздика

Водолеи - новаторы и интеллектуалы Зодиака, всегда шокирующие других своими изобретениями и умом. Им хорошо подходит неожиданный аромат, например, гвоздика. Эта острая и мощная специя обладает насыщенным вкусом, а ее аромат идеально подходит для тех, кто родился под знаком Водолея, говорят астрологи.

Рыбы - пачули

Рыбы - творческие романтики Зодиака, всегда фантазирующие о чем-то или о ком-то. Когда у Рыб возникает желание сбежать в мир своей мечты, пачули могут стать невероятно расслабляющим и успокаивающим ароматом-"проводником", отметила астролог Эш.

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