Города, расположенные за Часовым Яром, – не просто важные оборонительные бастионы, в них проживают сотни тысяч гражданских лиц.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Враг готов бросать в бой бесчисленное количество бойцов, однако тот факт, что в Украину поступают дополнительные поставки помощи, может позволить украинским командирам погрузиться в резервы и противостоять натиску.

Об этом пишет The New York Times. Издание отмечает, города, расположенные за Часовым Яром, – не просто важные оборонительные бастионы. В них проживают сотни тысяч гражданских лиц. Многие из них работают в отраслях промышленности, которые играют важную роль в производстве оружия в Украине.

"Если Часов Яр падет, некоторые из этих населенных пунктов окажутся в пределах досягаемости российской артиллерии. Россия неоднократно демонстрировала, что она может сделать, когда населенный пункт попадает в зону досягаемости ее оружия – уничтожить местную промышленность, разрушить критическую инфраструктуру и сделать некогда мирные города непригодными для жизни", – говорится в материале.

Кроме того контроль противника над Часовым Яром также поставил бы под угрозу Константиновку – главный узел снабжения украинских сил на востоке, который находится всего в нескольких километрах.

Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что железная дорога в Константиновке является "хребтом украинского снабжения и поддержки" на востоке. В этом году россияне обстреляли главный вокзал города ракетами, но поезда до сих пор ходят.

Однако военные аналитики говорят, что даже если Часов Яр падет, бои, которые последуют за этим, скорее всего, будут длительными и жестокими.

Война в Украине: ситуация на фронте

На передовой в течение суток было зафиксировано 93 боевых столкновения с противником. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Отмечалось, что на Авдеевском направлении украинские воины отбили 23 атаки российских оккупантов, на Бахмутском и Лиманском – по 16. Также россияне 14 раз пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении.

В то же время командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", полковник ВСУ Павел Палиса рассказал, что на Бахмутском направлении оккупанты пытаются нарастить усилия в полосе обороны бригады и также по соседям, чтобы прорвать оборону украинских войск. Стратегическая цель россиян на том направлении – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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