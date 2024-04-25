Буквально через несколько дней часть артиллерийских боеприпасов может поступить к линии фронта, в распоряжение ВСУ, говорит он.

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник рассказал о поступлении в Украину помощи, объявленной накануне Соединенными Штатами Америки.

"Буквально через несколько дней часть артиллерийских боеприпасов может поступить к линии фронта, в распоряжение ВСУ. Если понимаем, что основную массу передадут по железной дороге, а один 50-ти тонный вагон может брать на борт до 500 снарядов, то это действительно очень серьезное усиление", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, важно, что американцы сумели поднять уровень производства 155-мм снарядов примерно до 60 тыс. в месяц. Черник напомнил, что на начало войны они производили их всего 12-13 тыс. в месяц.

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"Понимаем, что на сегодняшний день "война артиллерии" и дальше остается основной. Также есть уникальный момент в законотворческом процессе США. В частности, ракеты ATACMS прописали в законе, и они должны быть переданы в Украину. Вопрос только их количества. Конечно, несколько десятков это очень хорошо. Мы повторим что-то такое, как было в Джанкое на прошлой неделе. Но нам нужно несколько сотен, а желательно 1,5 тыс. На складах у американцев они есть", - добавил он.

США одобрили помощь Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Вашингтоне окончательно одобрили помощь Украине - документ подписал американский президент Джо Байден.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что подписанный Байденом пакет помощи для Украины включает ракеты ATACMS, артиллерию, противотанковое оружие, ракеты для HIMARS и ПВО.

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