Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк рассказал, действительно ли ВСУ получили американские дальнобойные ракеты ATACMS, передает 24 канал.
По его мнению, публикации в медиа по типу "Украина тайно получила ATACMS" являются спекулятивными.
"Я просто не могу понять, зачем это они делают. Говорится о медийных площадках. Что они хотят? Чтобы мы капитулировали, стали на колени? Я не понимаю этих публикаций: "Есть ли у них уже ATACMS?" - отметил Подоляк.
Он добавил, что, "если у нас будут ATACMS, это будет четко видно в совсем другом количестве разрушенной российской инфраструктуры на расстоянии более 200 километров:
"Это же будет видно".
Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины - что сообщалось
Напомним, вечером 24 апреля издание Reuters сообщило, что США тайно поставили Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Отмечалось, что ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта.
В The New York Times сообщили, что Штаты прислали Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS. Более того, украинские силы якобы уже успешно применили их, нанеся удар по аэродрому в Крыму и российским войскам на юго-востоке Украины.
Кроме того, передачу дальнобойных ракет подтвердила посол США в Украине Бриджит Бринк: "В этом месяце Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты дальнего радиуса действия по поручению президента Джо Байдена".