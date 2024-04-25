О том, что США тайно поставили Украине ракеты дальнего радиуса действия, первым сообщило издание Reuters.

Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк рассказал, действительно ли ВСУ получили американские дальнобойные ракеты ATACMS, передает 24 канал.

По его мнению, публикации в медиа по типу "Украина тайно получила ATACMS" являются спекулятивными.

"Я просто не могу понять, зачем это они делают. Говорится о медийных площадках. Что они хотят? Чтобы мы капитулировали, стали на колени? Я не понимаю этих публикаций: "Есть ли у них уже ATACMS?" - отметил Подоляк.

Он добавил, что, "если у нас будут ATACMS, это будет четко видно в совсем другом количестве разрушенной российской инфраструктуры на расстоянии более 200 километров:

"Это же будет видно".

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины - что сообщалось

Напомним, вечером 24 апреля издание Reuters сообщило, что США тайно поставили Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Отмечалось, что ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта.

В The New York Times сообщили, что Штаты прислали Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS. Более того, украинские силы якобы уже успешно применили их, нанеся удар по аэродрому в Крыму и российским войскам на юго-востоке Украины.

Кроме того, передачу дальнобойных ракет подтвердила посол США в Украине Бриджит Бринк: "В этом месяце Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты дальнего радиуса действия по поручению президента Джо Байдена".

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