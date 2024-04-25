За сутки на фронте в Украине зафиксировано 93 боевых столкновения.

Авиация Сил обороны Украины за 25 апреля нанесла удары по 2 пунктам управления, 8 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам российских войск, сообщает Генштаб ВСУ.

А подразделения ракетных войск поразили еще один район сосредоточения личного состава россиян.

Тем временем войска РФ нанесли 4 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры", - сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что за сутки на фронте в Украине зафиксировано 93 боевых столкновения. На самых горячих направлениях ситуация следующая:

на Купянском направлении ВСУ отразили 9 атак; под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов;

на Лиманском направлении Силы обороны отразили 16 атак; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов;

на Бахмутском направлении ВСУ отразили 16 атак; под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов;

на Авдеевском направлении ВСУ отразили 23 атаки; под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов;

на Новопавловском направлении россияне 14 раз пытались прорвать оборону ВСУ; под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов;

на Ореховском направлении 1 раз атаковал позиции ВСУ возле Роботиного Запорожской области; под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 20 населенных пунктах;

на Херсонском направлении россияне совершили 3 безуспешные атаки; обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Потери России в Украине на 25 апреля

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют около 462 тыс. 980 человек личного состава. Силы обороны Украины за сутки отминусовали более тысячи российских захватчиков.

Также Россия потеряла на поле боев не менее: танков – 7255, боевых бронированных машин – 13942, артиллерийских систем – 11836, реактивных систем залпового огня – 1049, средства ПВО – 772.

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