Томаджу Салехи хотят наказать за его участие в антиправительственных протестах.

Власти Ирана, которые ранее приговорили к смертной казни украинского ведущего, вынесли смертный приговор рэперу Томаджу Салехи. Наказание исполнитель получил из-за участия в антиправительственных протестах 2022-2023 годов.

Как пишет Reuters, рэпера признали виновным в "распространении коррупции на земле". Этот термин используется властями Ирана для описания различных преступлений, связанных с исламской моралью.

Салехи был задержан еще в октябре 2022 года. Тогда его взяли под стражу и уже в 2023 году Верховный суд Ирана вынес приговор в отношении исполнителя. Его осудили на 6 лет лишения свободы за поддержку протестов против правительства. Томаджа, в частности, выражал свое сопротивление в песнях и во время выступлений на сцене.

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Уже в апреле 2024 года суд города Исфахан пересмотрел предыдущий приговор и решил наказать рэпера смертью. Адвокат исполнителя Мустафа Нели отметил, что будет пытаться обжаловать смертный приговор суда.

К слову, Тумадж Салехи активно поддерживал Украину в ее борьбе со страной-агрессором. В начале полномасштабного вторжения рэпер выпустил песню, посвященную Украине. В клипе на одежде Салехи желто-голубой флаг.

Что известно о протестах в Иране

Массовые уличные протесты начались в Иране в сентябре 2022 года. Причиной стала смерть студентки Махсы Амини, которую задержала полиция морали за неправильное использование хиджаба. Тогда силовики утверждали, что у девушки случился инсульт, однако общественность убеждена, что именно правоохранители избили ее до смерти.

Во время митингов погибли сотни людей. По данным Правозащитной организации Ирана (IHR), иранские власти пытаются "засеять страх в обществе". Увеличением количества смертных приговоров они пытаются подавить протесты. Участники организации призвали мировых партнеров отреагировать на инцидент и вмешаться в ситуацию. В IHR указали, что только за 2022 год руководство страны наказало смертью 582 человека.

Иранские власти препятствуют распространению информации о ситуации в стране. С начала протестов было арестовано 40 журналистов. Все остальные, кто до сих пор находится на свободе, жалуются на преследования и угрозы.

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