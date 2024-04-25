Новый запрос на финансирование Украины начнут готовить в сентябре.

Критики пакета помощи Украине от Республиканской партии признают, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл выиграл этот раунд дебатов, протолкнув через Конгресс США 61 миллиард долларов для Киева. Но они утверждают, что в дальнейшем помощи не будет, пишет The Hill.

"Если Украина думает, что Конгресс США выделит ей еще 60 миллиардов долларов, то это не так", – сказал сенатор Джей Ди Вэнс, который возглавил оппозицию среди республиканцев в Сенате по помощи Украине.

Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил в среду, что новый пакет военной помощи Украине продлится до конца года. Это повышает вероятность того, что в 2025 году может быстро понадобиться новое финансирование.

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"Это может сделать войну Украины с Россией и поддержку Киева со стороны США главным вопросом в президентской гонке между Байденом и бывшим президентом Трампом, а также в борьбе за места в Палате представителей и Сенате. Президентская гонка и выборы в Палату представителей считаются непредсказуемыми, в то время как республиканцы считаются фаворитами для получения большинства в Сенате при очень благоприятном раскладе", – пишет издание.

Сенатор Крис Ван Холлен считает, что очень многое из того, что произойдет дальше, зависит от результатов выборов в ноябре.

По словам журналистов, Украина имеет поддержку в обеих палатах Конгресса, но поддержка Республиканской партии в Палате представителей уменьшается. Большинство республиканцев проголосовали против увеличения помощи Украине, а некоторые консерваторы угрожают сместить Майка Джонсона с должности спикера. В то же время большинство сенаторов-республиканцев поддержали помощь Украине.

"Кредитный компонент будет больше, а не меньше. Если вы хотите больше для Украины в будущем, это будет больше заем", – отметил сенатор Линдси Грэм (республиканец).

Отмечается, что для сторонников помощи Украине вопрос заключается не в том, будет ли, а в том, когда Украине понадобится следующий транш помощи. Законодатели также мало представляют, чего ожидать, если бывший президент Трамп выиграет еще один срок, учитывая его постоянно меняющуюся позицию по войне.

Финансирование на 2025 год

Чиновники Министерства обороны и европейские союзники начнут готовить новый запрос на финансирование Украины в сентябре, и он должен поступить в Конгресс на оставшейся сессии до конца каникул, пишет издание.

"Я бы ожидал, что это произойдет в конце сессии. Если Байден проиграет, подаст ли он дополнительный запрос до того, как Трамп вступит в должность? С новой администрацией придется провести значительные консультации", – сказал собеседник The Hill.

Законодатели, поддерживающие финансирование Украины, чувствуют себя вдохновленными сильными двухпартийными голосами, которые продвинули пакет чрезвычайных расходов через Сенат и Палату представителей. 31 республиканец Сената присоединился к почти всем демократам. Это на девять членов Республиканской партии больше, чем во время голосования в феврале.

Республиканцы говорят, что они воодушевлены тем, что Трамп решил не завалить законопроект о финансировании Украины после встречи со спикером. Сенаторы от Республиканской партии заявляют, что Трампа можно убедить изменить свое мнение по некоторым вопросам, и считают, что смогут убедить его поддержать большую помощь Украине, если он победит в ноябре.

Помощь США

24 апреля, помощь Украине от США на 2024 год была окончательно принята – документ подписал американский президент Джо Байден. Сразу после этого США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 1 миллиард долларов. Киев получит ракеты для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и многое другое.

К тому же США тайно прислали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Более того, украинские силы уже успешно применили их, нанеся удар по аэродрому в Крыму и российским войскам на юго-востоке Украины.

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