Согласно прогнозу МВФ, до конца 2027 года курс может достичь 50,4 грн/долл.

Курс доллара в Украине в обозримом будущем не будет расти до 50 грн/долл. и выше, Уверенность в этом высказал финансовый эксперт Сергей Фурса, комментируя прогноз Международного валютного фонда уверен, передает OBOZ.UA.

Согласно прогнозу МВФ, до конца 2027 года курс может достичь 50,4 грн/долл. По мнению эксперта, настолько долгосрочные прогнозы вообще не имеют смысла, особенно во время войны:

"В ближайшее время курс 50 не просматривается вовсе. Прогнозировать на долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах до 2027 года - это смешно".

Вместе с тем Фурса считает, что Национальный банк Украины постарается медленно привести гривню в диапазон 40-41 грн/долл. - именно этот уровень на данный момент обусловлен экономическими факторами:

"Все происходящее сейчас с курсом, все происходящее на межбанковском рынке – это все абсолютно под контролем Национального банка. Надо понимать, что к концу войны курс - контролируемый, просто он не в одной точке, а колеблется".

Курс доллара в Украине на 26 апреля

Напомним, Национальный банк Украины установил на 26 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 39,67 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 20 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,52 грн/евро, то есть гривня упала на 34 копейки.

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