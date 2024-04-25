Павел Палиса рассказал, насколько сложности с поставками военной помощи от западных партнеров сейчас влияют на возможности держать оборону.

Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", полковник ВСУ Павел Палиса рассказал, что в окрестностях Бахмута противник пытается нарастить усилия в полосе обороны бригады и также по соседям - с целью прорвать оборону, рассечь оперативное построение, группировку.

"Мы стараемся не дать им этого сделать. Противник увеличил на нескольких направлениях интенсивность штурмовых действий с привлечением большого количества бронетехники, личного состава", - рассказал он в интервью "Суспільному".

По его словам, это связано с определенными сроками и целями, которые ставит командование противника.

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"Стратегическая цель россиян на этом направлении - выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Оперативная цель - операция по захвату Часового Яра. Он является ключевым объектом местности. Из-за высот, из-за путей, удержание которых дает преимущество", - пояснил Палиса.

Также он рассказал, насколько сложности с поставками военной помощи от западных партнеров сейчас влияют на возможности держать оборону.

"Это вопрос политической, наверное, окраски. Бойцу без разницы, откуда придет снаряд. Или его сделают под Киевом, или привезут из-за океана, или из Бельгии или Франции. Главное, чтобы он был. Конечно, нехватка боеприпасов отражается на ходе ведения боевых действий. В первую очередь, из-за этого увеличиваются потери... Стараемся делать то, что надо. Это же не вариант: боеприпасов нет, все - штык в землю, пошли. Не имеем права так сделать. И вопрос не об Уголовном кодексе", - добавил командир.

Война в Украине - ситуация на фронте

Авиация Сил обороны Украины за 25 апреля нанесла удары по 2 пунктам управления, 8 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам российских войск, сообщает Генштаб ВСУ. А подразделения ракетных войск поразили еще один район сосредоточения личного состава россиян.

Тем временем войска РФ нанесли 4 ракетных и 50 авиационных ударов, осуществили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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