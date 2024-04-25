Мнения экспертов разнятся.

В новый пакет военной помощи Украине от Великобритании войдут авиабомбы с лазерным наведением Paveway IV.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на министерство обороны страны. Основатель аналитического центра European Resilience Initiative Center Сергей Сумленный говорит, что главной целью этого оружия станут российские системы ПВО, радары, склады и центры связи.

Также авиабомбы могут составить конкуренцию российским планирующими бомбам, с помощью которых захватчики пробивают оборону украинской армии. Он убежден, что в аналогичных операциях против оккупантов Paveway будут особенно эффективны в сочетании с другим высокоточным оружием.

Видео дня

В то же время помощник директора по оборонным исследованиям RAND Europe Джеймс Блэк считает, что Воздушным силам Украины будет трудно рисковать в рейдах из-за риска сбития со стороны РФ, поэтому Paveways вряд ли окажут преобразующее воздействие на поле боя. Он считает, что гораздо больше влияние окажут ракеты ATACMS - они способны поражать более широкий спектр целей и не требуют навигации по вражеским ПВО или риска для пилотируемых самолетов.

Эксперт по России и воздушным войнам из британского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк отмечает, что у Украины нет оборудования, которое позволит в полной мере использовать лазерное наведение, а самолетам придется сбрасывать бомбы на большом расстоянии, что ограничит их точность.

Помощь Украине от Великобритании: последние новости

Напомним, 23 апреля британский премьер Риши Сунак объявил о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине.

В него вошли 60 катеров, более 1600 ракет, в том числе дальнобойные Storm Shadow, более 400 транспортных средств и около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.

Вас также могут заинтересовать новости: