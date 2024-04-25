Народный праздник 26 апреля известен под названиями Глафира Горошница, Фомаида Медуница.

Православная церковь Украины 26 апреля по новому стилю чтит епископа Василия Амасийского и праведной девы Глафиры. По старому стилю в праздник сегодня чтят мученицу Фомаиду Египетскую.

Наши предки в народный праздник 26 апреля начинали сеять фасоль и горох. Перед посевными работами обходили поле с крестом и молитвой, а также кропили землю святой водой. Нередко на огород приглашали священника, чтобы он благословил посевы.

День считается очень удачным для посева бобовых - посаженные растения обязательно уродятся. Для лучшего урожая украинцы при посеве посыпали грядки крошками освященной пасхи и скорлупой пасхальный яиц. Такая подкормка считалась мощным оберегом от болезней растений.

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В праздник 26 марта чествовали перелетных птиц, прежде всего - ласточек. Их встречали с большой радостью, а встречу с этой птицей считали крайне счастливой приметой. Если она загнездилась возле дома, то в нем непременно будет счастье. Ласточкам оставляли угощение в саду, чтобы птицы поселились возле жилья.

Женщины в этот народный праздник собирали в лесу медуницу - лекарственное растение со съедобными частями. Листья медуницы употребляли в пищу, а цветки и корни засушивали, растирали в порошок и использовали для лекарственных целей.

26 апреля - неудачная дата для рыбалки и путешествий.

26 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру эрудированные и всесторонне развитые, имеют необычные увлечения и особый взгляд на мир. Они сильны духом и уверены в себе, но часто бывают упрямыми и ленивыми. Ценят комфорт и материальный достаток, нередко проявляют скупость в финансах.

Что нельзя делать 26 апреля

Неудачный день для крупных покупок - они не принесут радости. Сегодня не стоит тратить большие суммы денег.

Запрещено ссориться с близкими, выяснять отношения, вспоминать старые обиды и обзывать друг друга, иначе отношения испортятся.

Запрещено обижать птиц, косить траву и рубить деревья (там могут быть гнезда с птенцами).

Неудачный день для путешествий и далеких поездок.

Приметы погоды 26 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Первые грибы появились - к дождливому маю.

На дубе полностью распустились листья - к раннему лету.

Если уже зацвели каштаны, то больше морозов не будет.

Звездная ночь предвещает урожайный год.

Лягушки начали часто квакать - пора сеять овёс.

Сильная роса утром - к большому урожаю огурцов летом.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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