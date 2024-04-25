Специалист посоветовала, какими более здоровыми выражениями и действиями их заменить.

Психолог и преподаватель Йельского университета Эмма Сеппала назвала 5 токсичных фраз, которые самые успешные люди никогда не говорят сами себе, передает cnbc.com.

По ее словам, если вы регулярно используете эти фразы, то на пути к развитию вас может сдерживать самокритика. Специалист посоветовала, какими более здоровыми выражениями и действиями их заменить, чтобы раскрыть свой потенциал максимально.

Вот какие 5 токсичных фраз выделила психолог:

Видео дня

"Я недостаточно хорош". Это разрушительная фраза-программа, которая может вызвать чувство беспокойства и депрессию. Эмма Сеппала советует стараться вместо этого спрашивать себя: "Что хорошо для меня сейчас?". Сострадание к себе, как показывают исследования, заставляет чувствовать себя более энергичным и оптимистичным.

"Я никогда не смогу этого получить". Чтобы избавиться от этой фразы, психолог рекомендует использовать установку: "Мне нужно больше практики".

"Я неудачник". Еще одно душераздирающее и разрушительное убеждение, которое следует перебивать важностью полученного жизненного опыта: "Я многому научился".

"Не могу поверить, что я это сделал, я же такой глупый". Исследования доказывают, что единственный способ научиться - это позволить себе пробовать и совершать ошибки. Потому вместо того, чтобы себя ругать, проявите к себе благосклонность и поддержку помня универсальные истины, - "никто не идеален" и "все совершают ошибки".

"Я не так хорош, как они". Вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, попробуйте сосредоточиваться на своих качествах, которые делают вас особенными.

Ранее были названы 9 точных признаков того, что лучший друг токсичный.

Вас также могут заинтересовать новости: