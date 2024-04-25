Греция не будет отправлять в Украину системы Patriot и С-300.

Греция не будет отправлять Украине системы противовоздушной обороны, несмотря на давление со стороны ЕС и НАТО.

Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, пишет Financial Times, По его словам, Греция не станет передавать Украине системы Patriot и С-300.

Отмечается, что лидеров Испании и Греции призвали поставить в Украину часть своих систем ПВО на саммите в Брюсселе, который состоялся на прошлой неделе.

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"Нас спросили и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать. Греция разными способами поддерживала Украину оборонными материалами. Но мы с первого момента сказали, что не можем избавиться от систем вооружения, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания", – сказал Мицотакис.

ПВО для Украины: последние новости

24 апреля руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина получит дополнительные системы Patriot. По его словам, то, откуда именно они будут поставлены, "для нас второстепенный вопрос". Главное – чтобы они прибыли как можно скорее.

В то же время представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал, что для защиты неба от российских атак наше государство рассчитывает получить дальнобойные ракеты и новые установки Patriot. Он отметил, что эти системы являются чрезвычайно мощным оружием, особенно в отражении атак "Кинжалами" и "Цирконами".

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