Артиллерийские снаряды относятся к числу немногих боеприпасов, производство которых контролируется правительством США, а не закупается у частных подрядчиков.

После принятия плана помощи Украине США смогут утроить ежемесячное производство 155-мм снарядов, заявил заместитель начальника штаба армии США.

К следующему лету мы достигнем 100 000 выстрелов", - заявил генерал-лейтенант Джеймс Мингус на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований (CSIS), пишет издание Defense One.

Эти снаряды относятся к числу немногих боеприпасов, производство которых контролируется правительством США, а не закупается у частных подрядчиков.

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По словам Мингуса, это более чем в три раза больше, чем 30 000 снарядов, которые, как ожидается, произведут заводы службы в этом месяце, и это будет шестикратное увеличение с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Представители армии заявили, что достижение цели в 100 000 раундов зависит от 3,1 миллиарда долларов, запрошенных в предыдущей версии предложения по Украине.

Служба расширяет производственные мощности и планирует открыть новые в Арканзасе, Канзасе и Техасе, сообщил в прошлом году руководитель закупок армии Дуг Буш.

Старяды для Украины - детали

Рустем Умеров, министр обороны Украины, объяснил в феврале, что Украина выпускала около 2000 снарядов в день, а Россия - в три раза больше. Украина использует смесь 155-мм и 105-мм снарядов НАТО, а также 152-мм и 122-мм снаряды советской разработки.

Недавно премьер Чехии Петр Фиала объявил, что они уже заключили контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины, продолжается работа над получением еще 300 тысяч.

СМИ сообщали, что наибольший вклад в эту инициативу планирует сделать Германия. Речь идет о предоставлении 576 миллионов евро за 180 тысяч артиллерийских снарядов.

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