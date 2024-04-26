Некоторые из этих продуктов мало у кого ассоциируются с похудением.

Тренер по похудению из Висконсина Эмбер Клеменс утверждает, что с 2018 по 2020 год похудела на 160 фунтов (примерно 72,5 кг). По ее словам, помогли ей в этом 11 продуктов.

На своей странице в Tiktok женщина рассказала, что во время похудения употребляла различные салатные наборы, греческий йогурт, мясные палочки, протеиновые коктейли, протеиновые батончики и другие продукты. В целом ее список выглядит так:

салатные наборы,

готовый к употреблению белок,

греческий йогурт,

мясные палочки,

протеиновые коктейли,

протеиновые батончики,

блюда с белком, которые можно разогревать в микроволновой печи,

протеиновые снеки,

готовые завтраки в стаканах,

белковые вафли,

мороженое из греческого йогурта.

Что говорит наука

Исследования говорят, что рекомендуемая норма составляет 0,8 грамма белка на килограмм веса тела.

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Также были исследованы преимущества йогурта, связанные с весом человека. Специалисты установили, что большее потребление йогурта связано с меньшим риском избыточного веса или ожирения.

При этом наука не совсем разделяет мнение Эмбер Клеменс относительно еды, которую можно приготовить в микроволновке. Исследования подтверждают, что такие продукты наоборот повышают риск набора веса.

Другие истории похудения

Американка из Атланты после рождения двух сыновей набрала в весе и смогла похудеть на 38 килограммов. Она поделилась 7 правилами, с помощью которых смогла получить желаемый результат.

В частности, женщина прекратила есть на ночь, ограничила рацион до одного "не водного" напитка в день, а если чувствовала голод до того, как наступало время приема пищи, утоляла его водой.

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