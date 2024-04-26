Тренер по похудению из Висконсина Эмбер Клеменс утверждает, что с 2018 по 2020 год похудела на 160 фунтов (примерно 72,5 кг). По ее словам, помогли ей в этом 11 продуктов.
На своей странице в Tiktok женщина рассказала, что во время похудения употребляла различные салатные наборы, греческий йогурт, мясные палочки, протеиновые коктейли, протеиновые батончики и другие продукты. В целом ее список выглядит так:
- салатные наборы,
- готовый к употреблению белок,
- греческий йогурт,
- мясные палочки,
- протеиновые коктейли,
- протеиновые батончики,
- блюда с белком, которые можно разогревать в микроволновой печи,
- протеиновые снеки,
- готовые завтраки в стаканах,
- белковые вафли,
- мороженое из греческого йогурта.
Что говорит наука
Исследования говорят, что рекомендуемая норма составляет 0,8 грамма белка на килограмм веса тела.
Также были исследованы преимущества йогурта, связанные с весом человека. Специалисты установили, что большее потребление йогурта связано с меньшим риском избыточного веса или ожирения.
При этом наука не совсем разделяет мнение Эмбер Клеменс относительно еды, которую можно приготовить в микроволновке. Исследования подтверждают, что такие продукты наоборот повышают риск набора веса.
Другие истории похудения
Американка из Атланты после рождения двух сыновей набрала в весе и смогла похудеть на 38 килограммов. Она поделилась 7 правилами, с помощью которых смогла получить желаемый результат.
В частности, женщина прекратила есть на ночь, ограничила рацион до одного "не водного" напитка в день, а если чувствовала голод до того, как наступало время приема пищи, утоляла его водой.