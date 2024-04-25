Какой церковный праздник отмечают 26 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

26 апреля православные верующие вспоминают священномученика Василия, епископа Амасийского, и Глафиру Амасийскую. В народном календаре - Глафира Горошница. О традициях дня, приметах и запретах, кого почитают в церкви 26 апреля по старому стилю - рассказываем ниже.

26 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

26 апреля по новому календарю (9 мая по старому) - день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского и девы Глафиры Амасийской.

Василий жил в IV веке в городе Амасии (Малая Азия). Он служил епископом города и всю жизнь защищал христианскую веру, обличая идолопоклонников и поддерживая верующих.

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Император Лициний, который правил в то время, был язычником и преследовал христиан. Произошел случай, что правитель воспылал страстью к служанке своей жены Констанции - праведной деве Глафире. Та все рассказала хозяйке и царица, переодев Глафиру в мужской наряд, дала ей денег и помогла бежать в Амасию.

В городе Глафиру приютил епископ Василий. Он на то время строил храм, и девушка отдала на его строительство деньги, полученные от царицы, а затем написала ей письмо и попросила средств, которых не хватало, чтобы достроить церковь. К несчастью, послание попало в руки к императору - он сильно разгневался и велел привести к нему Глафиру и Василия. Но случилось так, что девушка умерла раньше, чем приказ дошел до Амасии. Василия арестовали и пригласили стать верховным жрецом. Епископ отверг предложение, за что и был казнен.

Праздник 26 апреля по старому стилю - день памяти священномученика Артемона.

О чем говорят приметы на 26 апреля

В народном календаре 26 апреля - праздник Глафира Горошница. По приметам дня судят о погоде и урожае:

утро с заморозками - еще 7 дней будет мороз;

береза полностью распустилась - можно сажать картофель;

на Глафиру гремит гром - завтра можно идти на огород;

кукует кукушка - к хорошей погоде.

По народной примете, если в этот день ласточка совьет гнездо на доме, то, возможно, скоро в нем появится ребенок, а сам дом будет защищен от несчастий и пожара.

Что можно делать 26 апреля

Святому Василию молятся о поддержке в трудные минуты. У святой Глафиры просят терпения, крепкого здоровья и хорошего урожая.

В народе считается, что на Глафиру можно садить ранний картофель и горох - отсюда пошло и название народного праздника. Также сегодня принято есть блюда из гороха - чтобы здоровья хватило на целый год.

Что нельзя делать 26 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, ругаться, отказывать в помощи. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, запрещены скоромные продукты, полагается сухоядение.

По народным поверьям грехом в этот день считается разорять ласточкины гнезда или обижать птиц - того, кто нарушит, ждут несчастья и беды. Сегодня не советуют свататься и жениться - семья будет непрочной, а супруги неверными.

26 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Глафира, Василий, Иван, Николай, Нестор, Петр и Степан.

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