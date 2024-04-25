Штаты уважают право правительства Украины определять свою политику, сказал представитель ведомства.

Соединенные Штаты Америки не имеют позиции относительно решения Украины приостановить предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся за рубежом.

Представитель Деожавного департамента в Брюсселе Дэниел Сайзек назвал это "сложным вопросом". "Правительство Украины имеет право определять свою политику. Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США - помогать или не помогать Украине в этой области", - сказал он в комментарии Радио Свобода.

Он отметил, что судьба граждан Украины - прежде всего ее дело и властям следует внимательно действовать в этом вопросе. При этом и страны ЕС, и Штаты приветствовали украинцев, которые выехали из страны.

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"И это была еще одна важная часть поддержки Европы, например. В то же время правильно, что правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию. И ситуацию относительно людей для ВСУ - это естественно, и правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику", - добавил Сайзек.

Возвращение мужчин в Украину: последние новости

Как известно, Министерство иностранных дел приостановило предоставление консульских услуг украинцам призывного возраста до момента вступления в силу закона о мобилизации.

Также Кабинет министров принял решение, согласно которому военнообязанные мужчины теперь могут получить паспорта только на территории Украины.

В Германии заявили, что не будут лишать права находиться в стране украинцев с недействительными паспортами. В то же время Польша и Литва объявили, что готовы помочь в возвращении людей.

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