Соединенные Штаты Америки не имеют позиции относительно решения Украины приостановить предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся за рубежом.
Представитель Деожавного департамента в Брюсселе Дэниел Сайзек назвал это "сложным вопросом". "Правительство Украины имеет право определять свою политику. Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США - помогать или не помогать Украине в этой области", - сказал он в комментарии Радио Свобода.
Он отметил, что судьба граждан Украины - прежде всего ее дело и властям следует внимательно действовать в этом вопросе. При этом и страны ЕС, и Штаты приветствовали украинцев, которые выехали из страны.
"И это была еще одна важная часть поддержки Европы, например. В то же время правильно, что правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию. И ситуацию относительно людей для ВСУ - это естественно, и правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику", - добавил Сайзек.
Возвращение мужчин в Украину: последние новости
Как известно, Министерство иностранных дел приостановило предоставление консульских услуг украинцам призывного возраста до момента вступления в силу закона о мобилизации.
Также Кабинет министров принял решение, согласно которому военнообязанные мужчины теперь могут получить паспорта только на территории Украины.
В Германии заявили, что не будут лишать права находиться в стране украинцев с недействительными паспортами. В то же время Польша и Литва объявили, что готовы помочь в возвращении людей.