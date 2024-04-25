Противник пытается уничтожить инфраструктуру, отметил руководитель центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины.

Продолжается война в Украине, и российская оккупационная армия атакует юг Украины, в частности, три области - Херсонскую, Николаевскую и Одесскую, не считаясь со своими потерями.

Об этом во время брифинга рассказал начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук. "Враг не оставляет попытки максимально нанести огневое поражение югу. Это Херсон, который страдает больше всех, Николаев, где южные окраины, ближе к Днепро-Бугскому лиману, страдают от применения FPV-дронов и артиллерийских обстрелов с Кинбурнской косы", - сказал Плетенчук.

Он уточнил, что на Николаевщине от вражеских обстрелов страдают, в частности, Куцурубская громада, город Очаков, который оккупанты пытаются обстреливать именно с Кинбурнской косы. Также российские оккупанты наносят удары по Одессе с использованием ракетного вооружения, потому что расстояние не позволяет врагу применить против этого региона артиллерию.

Видео дня

"Цель врага - уничтожение инфраструктуры, поиск, разведка возможных мест дислокации военных подразделений и соответственно нанесение ударов по этим локациям. Противник усилил воздушную составляющую. Мы наблюдаем постоянно в небе разведывательные дроны, которые залетают даже на юг материковой части Украины. Там их уничтожают периодически, уничтожают по несколько в день", - рассказал Плетенчук.

В то же время, по его словам, враг с этими потерями не считается и продолжает насыщать воздушное пространство именно такими единицами. В частности, использует различные дроны, как минимум, - пяти моделей. Например, это Mohajer-6 иранского производства, Zala и SuperCam, который очень частый "гость" воздушного пространства Одесской области.

По словам Плетенчука, в акватории Черного моря постоянно присутствует морская авиация противника. "Это также различные типы самолетов. От последних моделей Су и заканчивая МиГами... Враг с территории временно оккупированного Крыма пытается наносить удары по Одесской области. Для этого применяет мобильные пусковые установки, в том числе ракетное вооружение", - сказал Плетенчук.

В центре внимания российско-укаинская война - новости, которые стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 апреля, российские оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар, который, предположительно, стоил Кремлю 10 миллионов долларов. "Прилет" произошел по месту хранения старой автомобильной техники, которая уже выведена из строя. Из-за попадания произошел сбой в движении поездов - задерживались поезда нескольких направлений.

Также из-за ударной волны десятки жилых домов повреждены - выбиты стекла, упали потолки, крыши пробиты обломками. Без света осталась часть населения Хаджибейского района города. В больницу была доставлена травмированная женщина.

Вас также могут заинтересовать новости: