Сейчас мы видим наличие достаточных предпосылок для того, чтобы продолжить процесс валютной либерализации, отметил глава Нацбанка.

Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что регулятор рассматривает возможности снятия ограничений на вывод валюты для обслуживания старых долгов.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента "Экономической правды", во время брифинга насчет решения Правления по монетарной политике.

"Сейчас мы видим наличие достаточных предпосылок для того, чтобы продолжить процесс валютной либерализации в соответствии с той стратегией, которая была утверждена в рамках нашего взаимодействия с МВФ", - рассказал Пышный.

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Пышный подчеркнул, что эта стратегия построена не на календарном графике, а на предпосылках, достижение которых позволяет Нацбанку делать следующие шаги по смягчению введенных валютных ограничений.