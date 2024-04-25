Морская пехота, другие подразделения Сил обороны удерживают свои позиции, несмотря на безумное давление врага.

В последнее время украинские военные, иностранные партнеры Украины, специалисты и независимые эксперты предупреждают, что российские оккупационные войска собираются с силами для наступления на определенных участках фронта. Начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук во время брифинга прокомментировал возможные последствия этого на южном направлении, в частности для Одессы.

"Относительно усиления возможных действий врага на нашем направлении. Если брать левобережье, это не является для него приоритетным направлением. Как видите, основные события происходят на другом театре боевых действий. Сказать, что мы видим признаки создания наступательных группировок на этом направлении, я пока не готов. По крайней мере подтвержденной информации я не получал", - сказал военный.

Он добавил, что на Херсонщине не прекращаются попытки врага выбить ВСУ с их позиций на левом берегу Днепра. Со своей стороны морская пехота, другие подразделения Сил обороны продолжают удерживать свои позиции, несмотря на огромное давление со стороны российских оккупантов. Как добавил Плетенчук, однако противник наносит огневое поражение по Херсону, куда, к сожалению, до сих пор достает обычная ствольная артиллерия россиян.

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"Не считаясь со своими потерями, они пытаются удержать там свои позиции. Нельзя сказать, что там есть какая-то динамика, но там продолжает страдать гражданское население - села на правобережье и областной центр", - сказал военный.

Также он добавил, что длительное время речь идет о проблемах с ПВО, из-за которых врагу удается время от времени попадать, в частности, по гражданской инфраструктуре, жилых домах Одесской области.

"Мы откровенно говорим партнерам, обществу, что у нас есть проблемы с насыщением ПВО. В то же время результате уничтожения дронов-камикадзе очень высокие... По ракетам ситуация хуже, ощущается проблема нехватки этих комплексов (ПВО - УНИАН). Мы не будем раскрывать подробностей относительно наших планов, лишь могу отметить, что эта проблема обсуждается на самом высоком уровне, международном уровне", - отметил руководитель центра стратегических коммуникаций.

Он также напомнил, что в акватории Черного моря носители крылатых ракет РФ не применяются, кораблей противника на дежурстве вообще не наблюдаются. Более того, две единицы, которые являются морскими платформами для носителей крылатых ракет, захватчики вывели из акватории азово-черноморского региона.

Ситуация на юге Украины - детали

Ранее начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что российская армия не оставляет попытки максимально нанести огневое поражение югу. Это Херсон, который страдает больше всех, Николаев, где южные окраины, ближе к Днепро-Бугскому лиману, страдают от применения FPV-дронов и артиллерийских обстрелов с Кинбурнской косы. Также российские оккупанты наносят удары по Одессе с использованием ракетного вооружения, потому что расстояние не позволяет врагу применить против региона артиллерию.

По словам Плетенчука, цель врага - уничтожение инфраструктуры, поиск, разведка возможных мест дислокации военных подразделений и соответственно нанесение ударов по этим локациям. Противник усилил воздушную составляющую - наблюдаются в небе разведывательные дроны, которые залетают даже на юг материковой части Украины.

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