Гетьман отметил, что нет такой армии, которая бы во время наступления врага держала позиции и нигде не отходила бы ни на сантиметр.

Вполне возможно, что на некоторых участках фронта Украине придется временно отступать. Такое мнение высказал майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Сможем ли мы вернуть те территории, которые сейчас теряем? Смотрите, это продвижение с большими потерями для россиян происходит даже не на километры, а на десятки, сотни метров. Поэтому считать это чем-то существенным, мне кажется, не стоит. Да, это почти позиционная война, но россияне почти все, что у них было, туда сосредоточили. И готовятся еще усилить", – подчеркнул он в эфире телеканала "Киев24".

Он отметил, что о таких планах врага говорили и в разведке, и в военно-политическом руководстве нашего государства. И Украина к этому готовится.

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Гетьман также напомнил, что по некоторым данным, россияне планируют привлечь к новому наступлению еще несколько сотен тысяч человек.

"На некоторых участках вполне возможно, что нам придется отступать. Но это будет временно. Нет у нас таких сил, такого количества людей, чтобы сдерживать россиян, не отходя ни на метр с того места, где ведется бой. Кое-где придется отходить. Это правила войны. Нет такой армии, которая бы во время наступления армии вражеской держала позиции и нигде не отходила бы ни на сантиметр", – резюмировал он.

Война в Украине: что происходит на фронте

За текущие сутки, по данным Генштаба, на передовой было зафиксировано 93 боевых столкновения с противником. Только на Авдеевском направлении украинские воины отбили 23 атаки.

Также по 16 атак отражено на Бахмутском и Лиманском направлениях. На Новопавловском же россияне 14 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Между тем издание BILD пишет, что российская армия развивает наступление в Донецкой области. Отмечается, что враг захватил еще одно село – Новобахмутовку.

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