Новая система поможет глубже проникнуть в оккупированные Россией части Украины и нацелиться на узлы снабжения российских войск на юго-востоке.

Украинские силы смогут использовать недавно поставленную желанную ракетную систему большой дальности ATACMS для более эффективного поражения российских сил в оккупированном Крыму, заявили в четверг высокопоставленные представители Пентагона.

Как пишет The New York Times, по словам представителей национальной безопасности США, большая часть давно отложенных поставок оружия должна быть первоначально сосредоточена на укреплении обороны Украины. Новая система поможет глубже проникнуть в оккупированные Россией части Украины и нацелиться на узлы снабжения российских войск на юго-востоке.

Целью новых систем большей дальности является оказание большего давления на Крым, центр российских военно-воздушных и наземных сил, "где прямо сейчас у России было относительно безопасное убежище", заявил журналистам высокопоставленный представитель Минобороны во время брифинга в Пентагоне.

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ATACMS для Украины - детали

После нескольких месяцев запросов Украина получила версию армейских тактических ракетных систем большей дальности, известную как ATACMS, которая может преодолевать 190 миль. Перед поставкой в этом месяце Соединенные Штаты поставили Украине версию системы, имеющую дальность действия 100 миль и вооруженную кассетными боеприпасами широкого радиуса действия.

Представители Пентагона отказались указать точное количество систем дальнего действия, которые были отправлены в Украину. Администрация Байдена тайно отправила ATACMS большей дальности, чтобы не предупреждать россиян. Они были частью поставки на сумму 300 миллионов долларов, объявленной в марте, которая стала первым новым пакетом помощи для страны после того, как в конце декабря закончилось финансирование. Конгресс одобрил новый раунд военной помощи Украине на этой неделе.

Украина применила ракеты большей дальности ночью во вторник, чтобы нанести удар по российским войскам в портовом городе Бердянск, сообщил высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться анонимным для обсуждения оперативных вопросов. Сообщалось о крупных пожарах и взрывах на прошлой неделе на военном аэродроме в Джанкое (Крым), который, по словам двух американских чиновников, был дальней целью ATACMS.

Решение президента Байдена в феврале отправить в Украину более 100 систем дальнего действия стало серьезным политическим сдвигом. Его администрация ранее воздерживалась от их отправки, опасаясь, что Киев будет использовать системы для атаки на цели в России, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Но спустя более чем два года после вторжения России и оккупации Украины расчеты Байдена изменились, говорят представители администрации. Пока Конгресс потратил несколько месяцев на рассмотрение нового пакета помощи Украине, у ее войск закончились боеприпасы и оборудование, и они потеряли территории из-за медленного, но уверенного наступления России.

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