Телевизионный сигнал уже восстановлен, но есть определенные моменты с переключением потребителей.

Функционал харьковской телебашни, в которую попала российская ракета Х-59, фактически восстановлен. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона "Единых новостей".

По его словам, телевизионный сигнал уже восстановлен, но есть определенные моменты с переключением потребителей.

"Есть определенные моменты по переключению, мы коммуницируем с людьми, что нужно использовать сигналы MX-7. Однако еще пока работают, чтобы полностью восстановить цифровое телевещание. Но я считаю, что в ближайшее время мы это сделаем. Поэтому функционал башни - он фактически восстановлен", - отметил Синегубов.

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Удар по харьковской телебашне

22 апреля во время очередной атаки по Харькову россия попала ракетой в телебашню, была разрушена ее конструкция.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш выразил убеждение, что это попадание по телебашне не было случайным, потому что удар пришелся по середине конструкции. По его словам, скорее всего, враг имел целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды и ограничить вещание украинского государства.

Президент Украины Владимир Зеленский также сказал, что это попытка оккупантов ограничить Харьков в связи и доступе к информации.

По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, общая высота башни до попадания - 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров. Повреждены технические помещения. Оккупанты попали по ней ракетой Х-59.

На следующий день после попадания Синегубов сказал, что конструкцию харьковской телебашни будут восстанавливать после завершения войны с Россией. Он отметил при этом, что существует "альтернатива" для обеспечения вещания.

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