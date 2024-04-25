Столтенберг заявил, что Пекин продолжает разжигать крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

В своей речи на церемонии награждения в Берлине по трансатлантическим связям генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что помощь Пекина имеет решающее значение для военных усилий России благодаря обмену передовыми технологиями.

"В прошлом году Россия импортировала 90 процентов своей микроэлектроники из Китая, используемой для производства ракет, танков и самолетов", - сказал он, добавив, что Пекин также помогает Москве улучшить свои возможности в спутниковой сфере, пишет Le Monde.

Столтенберг отметил, что Китай заявляет, что хочет хороших отношений с Западом.

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"В то же время Пекин продолжает разжигать крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Она не может иметь все сразу", - предупредил генсек.

Сотрудничество Китая с РФ - детали

Согласно данным китайской таможни, товарооборот между Китаем и Россией в прошлом году достиг рекордных 240,1 млрд долларов (223 млрд евро), что на 26,3% больше, чем в 2022 году. В 2023 году китайский экспорт в Россию вырос на 46,9%, а импорт из России увеличился на 13%.

Президент России Владимир Путин, подписавший "безграничное" партнерство со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в феврале 2022 года, менее чем за три недели до вторжения российской армии в Украину, подтвердил в четверг свое планирование поездки в Китай в следующем месяце. Это будет его первая поездка за границу после его переизбрания в марте прошлого года.

Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Китай помогает РФ достичь своих военных целей в Украине, ведь продолжает передавать Москве такие товары, как технологии БпЛА и пороховые ингредиенты.

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