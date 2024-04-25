Оккупанты заявляют, что все равно добьются своих целей.

В Кремле уверяют, что передача американских баллистических ракет ATACMS не изменит исход войны, а только доставит больше проблем самой Украине.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это демонстрирует прямую вовлеченность Соединенных Штатов Америки в эту войну. По его словам, Вашингтон "идет по дороге" повышения дальности работы систем вооружений, которые он передает украинской армии.

"Это [получение ATACMS] не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции, мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине", - цитируют Пескова пропагандисты.

Украина получит ракеты ATACMS: что известно

Как сообщал УНИАН, вчера американский президент Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре подтвердил, что помощь от Штатов включает и дальнобойные ракеты ATACMS.

Ранее журналисты писали, что Вашингтон уже передавал украинской армии эти ракеты, но тайно. Тогда Вооруженные силы нанесли удары по аэродрому российских захватчиков в оккупированном Крыму.

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