Нововведение позволяет войти в мессенджер по Face ID и Touch ID. В Android-версии приложения эта функция появилась еще в прошлом году.

Разработчики самого популярного мессенджера в мире объявили о внедрении поддержки Passkeys на iOS. Примечательно, что в Android-версии приложения функция беспарольного входа появились еще в октябре прошлого года.

С помощью технологии пользователи могут входить в свои аккаунты на iPhone по Face ID, Touch ID или с помощью код-пароля от своего устройства. Таким образом, другие пароли для авторизации не нужны, пишет MacRumors.

Разработчики называют такой способ более безопасным и легким, более того, внедрение Passkeys позволит Whatsapp предотвратить фишинговые атаки на пользователей, поскольку он не требует паролей или кодов из одноразовых СМС-сообщений, которые можно перехватить.

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Активировать Passkeys на iPhone можно в настройках WhatsApp, открыв раздел "Аккаунт" — "Ключи доступа". Функцию постепенно получат все пользователи устройств Apple в течение нескольких недель.

Ранее в WhatsApp появился ИИ-генератор изображений. Позже обещают добавить еще несколько функций: расшифровка голосовых сообщений (в Telegram она платная), быстрый обмен файлами с людьми поблизости и поддержка анимированных стикеров.

А еще через WhatsApp можно будет писать пользователям других мессенджеров. В бета-версию приложения уже добавили совместимость с Telegram и Discord, а позже появится поддержка вообще всех мессенджеров: Viber, iMessage, Signal и других. Эту функцию разработали из-за антимонопольного закона ЕС.

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