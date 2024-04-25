Сообщество украинских беженцев - "Украинский Европейский Фронт" провело акцию в поддержку Украины в Берлине.

"По всему городу были расклеены стикеры об ужасах войны в Украине и необходимости срочно дать нашей стране оружие для борьбы с врагом. Нам важно не дать европейцам забыть о событиях Украины. Нам важно, чтобы они понимали, что сегодня путинские орки пришли к нам, а завтра могут прийти к ним", - говорится в сообщении на фейсбук-странице сообщества.

Представители сообщества также отмечают: "Нельзя превратить события в Украине в далекую рутину. Верим, что наша акция приблизит предоставление долгожданной помощи нашей стране. Украина это Европа! Слава Украине!".

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Украинский Европейский Фронт - сообщество украинских беженцев за рубежом, которые выступают с требованием поставки Украине оружия и средств ПВО.