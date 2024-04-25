По данным издания, Молдова уже вскоре может попасть под контроль Москвы.

Молдова уже вскоре может попасть под контроль Москвы. Об этом в своей колонке для The Washington Post пишет обозреватель Джош Рогин.

По его словам, министр иностранных дел Молдова Михай Попшой в беседе с ним отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину два года назад 3 миллиона жителей Молдовы столкнулись с беспрецедентной нестабильностью и тревогой.

"Вопрос не в том, хотят ли россияне вторгнуться, вопрос лишь в том, смогут ли они. Не дай Бог, чтобы россияне осмелились. Очевидно, следующей была бы Молдова. И после этого можно только догадываться", - сказал дипломат.

Автор материала отмечает, что сейчас Россия ведет гибридную войну в Молдове, с помощью которой Кремль использует все доступные средства воздействия и вмешательства, чтобы навязать свою волю - кроме бомбардировки страны.

"Амбиции Путина являются имперскими; он их не отрицает. Он хочет восстановить Советский Союз. Если Россию не остановить в Украине, "тогда все демократии в беде", - подчеркнул глава МИД Молдовы.

Отмечается, что сейчас Конгресс направил Украине достаточную военную помощь, чтобы хватило на остаток этого года.

"Но военные атаки являются лишь одним из инструментов Кремля. Молдова бьет тревогу относительно того, что Западу нужно усилить свой ответ на другие вооружения России. Путин рассчитывает на то, что Вашингтон не послушает", - резюмирует автор.

Отношения Молдовы с РФ - последние новости

Пророссийскую руководительницу Гагаузии отдали под суд в Молдове. Евгения Гуцул представляет ныне запрещенную в стране прокремлевскую партию "ШОР".

По данным правоохранителей, она принимала активное участие в систематическом введении в Молдову неучтенных финансовых средств, полученных от организованной преступной группы, преимущественно из РФ.

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